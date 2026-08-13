Валентин Мустяце у школі, де регулярно відбуваються російські військово-патріотичні ігри

Молодший брат розшукуваного як «дитина війни» Олександра Мустяце, якого нещодавно знайшли у російській армії, перебуває у складі мілітаризованого дитячо-юнацького руху «Юнармія». Про це повідомила 13 серпня організація Back to Ukraine, а також російське медіа «Важные истории».

Старший брат хлопчика Олександр Мустяце, який фігурує в реєстрах зниклих внаслідок війни дітей, опинився в російській армії. Наприкінці липня у мережі зʼявилися світлини Мустяце у російській військовій формі зі знаком «Z». Журналісти повідомили, що юнак має братів, один з яких є членом «Юнармії».

Медіа розшукали новину української служби пошуку дітей «Магнолія» від серпня 2023 року, в якій сусід родини Мустяце, що проживав у Кринках, підтвердив виїзд хлопця, його матері та братів до Краснодарського краю Росії. У витоках російських баз даних також йшлося, що Олександр Мустяце у грудні 2022 року та лютому 2023 року їздив до Криму. Зазначається, що юнак виїжджав у супроводі матері, яка працює в Росії з 2023 року, та її чоловіка, який отримав російський паспорт, на родинному авто.

У списку «дітей війни» окрім Олександра Мустяце фігурують двоє його братів – 11-річний Ярослав та 15-річний Валентин Мустяце. Останній у 2023 році долучився до «Юнармії».

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Інформація про Валентина Мустяце в українських реєстрах зниклих дітей

Back to Ukraine знайшли Валентина на фото учнів школи №12 імені Лойка Григорія у станиці Новомишастовській Краснодарського краю. На світлинах школи також є фото з російських військово-патріотичних ігор «Зарница 2.0», де Валентин Мустяце мав роль сапера. На сайті школи регулярно зʼявляються оголошення про проведення військово-патріотичних заходів, в яких беруть участь росіяни, які воювали проти України.

«У нас немає сумнівів: коли Валентину виповниться 18, він, як і Олександр, з високою імовірністю продовжить шлях, який йому вже вибудували за час війни, – шлях індоктринації, знищення національної свідомості й, зрештою, участі у війні проти власної країни», – повідомили у Back to Ukraine.

Активісти повідомили, що усі троє братів перебувають під опікою Назарової Анни Іванівни. Це імʼя збігається з іменем керівниці Управління соціального захисту населення Первомайського району Ростова-на-Дону. Управління відповідає за питання усиновлення та опіки. У Back to Ukraine наголосили, що дані, чи є опікунка Мустяце посадовицею російського органу опіки, потребують підтвердження.