На уражених об'єктах спалахнули пожежі

У ніч на четвер, 13 серпня, безпілотники атакували одразу два важливі об’єкти у російському Башкортостані – нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» та логістичний хаб маркетплейсу Wildberries. Про це повідомили телеграм-канали.

Відомо, що після атаки на НПЗ у місті Салават спалахнула пожежа. Місцева влада заявила про падіння уламків безпілотників. Мова йде про «Газпром нафтохім Салават», який входить до найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії. Там виробляють, зокрема, автомобільне пальне, дизель, мазут і поліетилен.

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Щоб дістатися Салавата, українським безпілотникам довелося подолати близько 1400 км.

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Водночас цієї ж ночі у Чишминському районі Башкортостану спалахнула масштабна пожежа на одному з логістичних комплексів Wildberries. За повідомленнями у мережі, йдеться про великий складсько-розподільчий хаб маркетплейсу, який використовують для зберігання, сортування та розподілу товарів.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Доповнено о 12:47. Згодом Генштаб підтвердив, що в ніч на 13 серпня Сили оборони завдали ураження по нафтопереробному комплексу «Газпром нефтехим Салават». За даними військових, на території підприємства зафіксовано пожежу.

«“Газпром нефтехим Салават” – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Потужність переробки вуглеводневої сировини – до 10 млн тонн на рік. Підприємство виробляє, зокрема, автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти й полімери», – додали у дописі.

Нагадаємо, це не перша атака БпЛА на Башкортостан. Зокрема, 1 серпня дрони атакували місто Уфа, після атаки зайнялася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

Тоді як 15 квітня Сили безпілотних систем уразили Стерлітамацьке нафтохімічне підприємство, яке входить до холдингу «Росхім». Завод виробляє синтетичні каучуки, антиоксиданти та компоненти палива, зокрема авіаційного бензину. Частину цієї продукції використовує російська військова авіація.