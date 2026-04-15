Фахівці міністерства екології вимірюють рівень забруднення повітря після атаки на хімзавод у Стерлітамаку

Сили безпілотних систем уразили нафтохімічний завод у Башкортостані (суб’єкті Російської Федерації), що розташований за 1500 км від кордону України. Про це у середу, 15 квітня, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Роберт Бровді зазначив, що атака на російський військово-промисловий комплекс на такій відстані не лише знижує здатність Росії фінансувати війну, а й доводить окупантам, що під удар можуть потрапити об’єкти, розташовані у глибокому тилу.

«Не просто “подзьобати” російський ВПК, а випалити саму ілюзію безпеки щодо глибини ворожого тилу. 1500 км вглиб Росії – це не про захист. Про час польоту волелюбного українського “птаха”», – написав Роберт Бровді.

Атаку на завод у Башкортостані також підтвердила місцева влада. Зокрема, глава російської республіки Радій Хабіров заявив, що над промисловою зоною міста Стерлітамак російські військові нібито збили кілька ударних дронів, однак, за його словами, уламки БпЛА впали на території «одного з підприємств».

Водночас російський моніторинговий телеграм-канал Astra повідомив, що під ураження потрапив «Стерлітамацький нафтохімічний завод», що входить до холдингу «Росхім». На підприємстві виробляють синтетичні каучуки, фенольні антиоксиданти (зокрема «Агідол»), а також компоненти палива, у тому числі авіаційний бензин. Продукцію, випущену на заводі, використовує російська військова авіація.

Також, за даними Astra, після атаки на хімзавод у Стерлітамаку фахівці міністерства екології вимірюють рівень забруднення повітря.

Зауважимо, що Башкортостан не вперше опинився під атакою. 18 та 24 вересня 2025 року дрони атакували нафтопереробний завод «Газпром Нафтохім Салават», що розташований у російській республіці Башкортостан. За даними українських ЗМІ, атаками на Башкортостан керувала СБУ.