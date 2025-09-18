Після атаки дронів на нафтопереробному заводі спалахнула пожежа

У четвер, 18 вересня, безпілотники атакували нафтохімічний комплекс «Газпром Нєфтєхім Салават» у Башкортостані. Про це повідомили російські телеграм-канали та керівник адміністрації Башкортостану Радій Хабіров.

Відомо, що атакований комплекс «Газпрому» в місті Салават розташований приблизно за 1500 км від кордону з Україною. Після атаки дронів на нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

«Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих і постраждалих немає», – заявив керівник адміністрації Башкортостану.

За його словами, охорона заводу намагалася відкрити вогонь по дронах. Наразі ступінь пошкоджень з’ясовують.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 18 вересня, безпілотники атакували низку регіонів Росії. Зокрема, повідомляли про атаку на нафтопереробний завод у Волгоградській області та залізничну підстанцію у Ростовській області.