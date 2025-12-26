Внаслідок атаки постраждали іноземні кораблі, які стояли в українських портах

У ніч на пʼятницю, 26 грудня, російські окупанти вчергове атакували портову та енергетичну інфраструктуру на півдні України. Зокрема, руйнування зафіксували на Одещині та Миколаївщині – там пошкоджені припортові обʼєкти та цивільні іноземні судна, повідомили у пресслужбі міністерства розвитку громад та територій.

За даними міністерства, порти Одеської області протягом ночі атакували російські безпілотники. Також Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ракет.

«Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень. Частково є перебої із електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Повідомлення про загиблих чи постраждалих внаслідок атаки на Одещину не надходило.

За даними голова ОВА Олега Кіпера, під атаку потрапили Ізмаїльський та Одеський райони області, а також Одеса. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання та техніка.

Крім того, під атакою опинився термінал у Миколаївській області. Внаслідок атаки пошкоджене судно під прапором Ліберії. Постраждалих внаслідок атаки немає. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Зазначимо, внаслідок нічної атаки також постраждала залізнична станція на Волині. Ушкодження зафіксували на Львівській залізниці по станції Ковель.