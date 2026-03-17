27-річного нападника затримала поліція

У Варшаві чоловік з ножем напав на громадянина України, який їхав у трамваї. 27-річного нападника затримала поліція. Про це у вівторок, 17 березня, повідомив Onet.

Інцидент трапився на одній з головних вулиць Варшави – Єрусалимські алеї (Aleje Jerozolimskie) в трамваї №22 увечері понеділка, 16 березня. Під час поїздки у трамваї між двома чоловіками стався конфлікт, який переріс у напад з ножем. Зазначається, що після словесної перепалки 27-річний чоловік витягнув ніж та почав ним розмахувати в сторону українця. Від поранення чоловіка врятували пасажири, які відразу відреагували на інцидент та викликали поліцію. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Відео wawahotnews24

Як повідомили правоохоронці, затриманий нападник – 27-річний громадянин Польщі. Після нападу чоловіка затримали та розпочали розслідування.

«Агресивного 27-річного чоловіка вже затримано та вилучено ніж. Поліція продовжує розслідувати обставини інциденту. Важливо, що ніхто не постраждав та не потребував медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, взимку 2025 року у польському місті Познань двоє поляків напали в трамваї на українця та його партнерку за те, що вони розмовляли українською мовою. Нападники спочатку лаялися, а потім кинули чоловіка на землю та побили. Внаслідок бійки постраждала також партнерка українця, яка намагалася його захистити. Затриманим висунули звинувачення у скоєнні злочину за ознакою дискримінації. Їм загрожує до п’яти років в’язниці.