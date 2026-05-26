Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ

Слідчі Національної поліції розглядають версію, що за журналісткою Вікторією Рощиною могли стежити ще з моменту її перетину кордону на території Росії. Про це 26 травня повідомили на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування злочинів РФ проти журналістів, передають «Слідство.Інфо» та «Українська правда».

Також за непідтвердженими даними, квартира в окупованому Енергодарі на Запоріжжі, яку журналістка орендувала у серпні 2023 року, могла бути заздалегідь обладнана засобами прослуховування та відеоспостереження.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

27-річна Рощина приїхала до Енергодара 1 серпня 2023 року, щоб підготувати матеріали про місця незаконного утримання цивільних російськими окупантами. Зокрема, йшлося про відділок поліції в Енергодарі та район Запорізької АЕС.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зв’язок із журналісткою зник 4 серпня – у день, коли вона орендувала квартиру в місті.

Батько Вікторії розповідав, що перед зникненням дівчина «знайшла там квартиру і мала в ній якийсь час жити. Але потім пішла по своїх справах».