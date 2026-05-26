Україна розслідує ймовірне стеження за Вікторією Рощиною в Росії та на ТОТ
Незадовго до затримання над журналісткою пролетів дрон, розповіла одна зі свідків
Слідчі Національної поліції розглядають версію, що за журналісткою Вікторією Рощиною могли стежити ще з моменту її перетину кордону на території Росії. Про це 26 травня повідомили на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування злочинів РФ проти журналістів, передають «Слідство.Інфо» та «Українська правда».
Також за непідтвердженими даними, квартира в окупованому Енергодарі на Запоріжжі, яку журналістка орендувала у серпні 2023 року, могла бути заздалегідь обладнана засобами прослуховування та відеоспостереження.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
27-річна Рощина приїхала до Енергодара 1 серпня 2023 року, щоб підготувати матеріали про місця незаконного утримання цивільних російськими окупантами. Зокрема, йшлося про відділок поліції в Енергодарі та район Запорізької АЕС.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Зв’язок із журналісткою зник 4 серпня – у день, коли вона орендувала квартиру в місті.
Батько Вікторії розповідав, що перед зникненням дівчина «знайшла там квартиру і мала в ній якийсь час жити. Але потім пішла по своїх справах».
Також, за його словами, одна зі свідків – жінка, яка перебувала разом із Рощиною в одній камері, – повідомила, що незадовго до затримання над журналісткою пролетів дрон. Після цього під’їхав автомобіль, і її затримали.
Нагадаємо, Вікторія Рощина 25 липня 2023 року виїхала до Польщі й за три дні планувала через Росію потрапити на окуповані території. Вона потрапила у полон у серпні того ж року. Уперше Міноборони РФ підтвердило, що журналістка в полоні у травні 2024 року.
10 жовтня 2024 року стало відомо, що Вікторія Рощина загинула у російському ув’язненні.
У квітні 2025 року тіло Вікторії Рощиної повернули до України в межах репатріації. На тілі журналістки виявили численні сліди катувань, а 29 квітня французькі розслідувачі повідомили, що росіяни повернули тіло Рощиної без деяких внутрішніх органів – мозку, очних яблук та частини трахеї. Ймовірно, таким чином росіяни хотіли приховати сліди катувань та причину смерті медійниці.
У серпні 2025 року українські правоохоронці повідомили про підозру керівнику СІЗО №2 у Таганрозі Алєксандру Штоді, який організував катування, тортури, побиття та приниження Вікторії Рощиної. Росіянину загрожує до 12 років позбавлення волі.
Пізніше, у Офісі Генпрокурора журналістам «Слідства.Інфо» повідомили, що цивільна заручниця, журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ.
Звільнений українець на псевдо «Бритва», який перебував у полоні разом із журналісткою, розповів, що Рощину систематично били за «неправильну поведінку». За його свідченнями, одного разу під час істерики журналістка зірвала плафон та намагалася перерізати собі вени.