ЄС наклало санкції на росіян, причетних до смерті журналістки Вікторії Рощиної

Рада Європейського Союзу погодила санкції проти десяти росіян, відповідальних за порушення прав людини, а також репресії проти опозиції в Росії. Про це у четвер, 20 листопада, повідомили на сайті Ради ЄС.

Під обмеження потрапили десять високопосадовці головного управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ростовській області, включаючи Слідчий ізолятор № 2. Вказується, що у закладах, що підпорядковуються підсанкційним росіянам, українські військовополонені регулярна піддавалися тортурам, що призвели до загибелі.

«Ув’язнені регулярно зазнавали побиття, страждали від гострої нестачі харчових продуктів та мали мало або взагалі не мали доступу до медичної допомоги чи юридичної допомоги. Під час допитів вони зазнавали як психологічного, так і фізичного тиску з метою змусити їх зізнатися у скоєнні ймовірних воєнних злочинів, злочинів тероризму чи інших правопорушень. Щонайменше 15 ув'язнених померли внаслідок жорстокого поводження, включаючи українську журналістку-розслідувачку Вікторію Володимирівну Рощину», – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

У межах санкцій ЄС заморозить активи, внесених до списку росіян. Крім того, громадянам та компаніям ЄС буде заборонено надавати гроші підсанкційним особам. Також росіянам в'їзд на територію Євросоюзу, навіть якщо це транзитна поїздка.

«ЄС залишається непохитним у своєму засудженні порушень прав людини та репресій у Росії та глибоко стурбований постійним погіршенням ситуації з правами людини в країні, особливо в контексті агресивної війни Росії проти України», – наголосили в Раді ЄС.

Нагадаємо, журналістка Вікторія Рощина вдруге зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року міноборони Росії підтвердило, що Рощину утримують в полоні. 10 жовтня того ж року стало відомо, що журналістка загинула у російському полоні.

У квітні 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули до України в межах репатріації. На тілі журналістки виявили численні сліди катувань, а 29 квітня французькі розслідувачі повідомили, що росіяни повернули тіло Рощиної без деяких внутрішніх органів. Ймовірно, таким чином росіяни хотіли приховати сліди катувань та причину смерті медійниці.

Вікторія Рощина співпрацювала з багатьма українськими ЗМІ, серед яких hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Також вона публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода».

7 серпня 2025 року Офіс генерального прокурора повідомив про оголошення підозри керівнику СІЗО №2 у Таганрозі Алєксандру Штоді, який організував катування, тортури, побиття та приниження української журналістки Вікторії Рощиної.