Вікторія Рощина працювала журналісткою на hromadske, публікувалася на УП

Керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в ефірі телемарафону у четвер, 10 жовтня, підтвердив інформацію про смерть 28-річної журналістки Вікторії Рощиної. Вона перебувала в російському полоні з серпня 2023 року. Яценко зазначив, що наразі невідомі обставини загибелі журналістки.

Раніше інформацію про смерть Рощиної опублікував депутат Ярослав Юрчишин. Він писав, що звістку про загибель під час етапування з Таганрога до Москви отримав від росіян батько журналістки Володимир Рощин. Однак згодом Юрчишин видалив допис.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів для «Суспільного», що Рощину мали повернути до України під час наступного обміну полоненими. Перед цим її мали відправити до СІЗО Лефортово у Москві.

Додамо, що Вікторія Рощина 25 липня 2023 року виїхала до Польщі й за три дні планувала через Росію потрапити на окуповані території. Вона потрапила у полон 3 серпня. Вперше окупанти підтвердили, що журналістка в полоні у травні 2024 року.

Нагадаємо, що у березні 2022 року працівники ФСБ затримували Вікторію Рощину, коли вона готувала матеріали про окупацію Запоріжжя та Донеччини. Журналістку утримували в неволі десять днів. Рощина працювала на hromadske, «Крим.Реалії», «Цензор.нет», «Українському радіо», «UA:Першому». Також вона публікувала тексти в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Міжнародний жіночий медійний фонд 2022 року нагородив її премією «За мужність у журналістиці».