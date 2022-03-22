Вікторію Рощину викрали російські силовики орієнтовно 15 березня

Росіяни 21 березня відпустили з полону журналістку «Громадського» Вікторію Рощину. Зараз вона перебуває на підконтрольній Україні території й прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними.

Як повідомило «Громадське», проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали поширювати відео, в якому Вікторія Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримали її в полоні, і каже, що вони нібито врятували їй життя.

«Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом», – зазначають у «Громадському».

Як інформував ZAXID.NET, 11 березня ввечері Вікторія Рощина, ймовірно, їхала із Запоріжжя в Маріуполь і мала поганий зв’язок, тому редактори не змогли поспілкуватись із нею телефоном. Наступного колеги із власних джерел дізналися, що на той час вона перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

18 березня «Громадське» повідомило, що Вікторію Рощину викрали російські силовики орієнтовно 15 березня. До того журналістка знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

Зазначимо, що зараз також розшукують фотожурналіста Максима Левіна, який зник у зоні бойових дій під Києвом. Він не виходить на зв’язок з 11 березня.