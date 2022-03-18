Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із колегами 12 березня, а 16 березня їм стало відомо, що журналістку викрало ФСБ Росії

Український сайт «Громадське» заявив про зникнення своєї журналістки Вікторії Рощиної, яка висвітлювала російсько-українську війну на сході та півдні України. Ймовірно, її викрали працівники ФСБ.

Про зникнення журналістки «Громадське» повідомило у п’ятницю, 18 березня. Вікторія Рощина знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України. 11 березня видання опублікувало матеріал Вікторії Рощиної про тимчасово окупований Енергодар.

«Після цього журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад два тижні щодня обстрілюють російські війська», – йдеться в повідомленні «Громадського».

Зазначається, що 11 березня ввечері Вікторія Рощина, ймовірно, їхала із Запоріжжя в Маріуполь і мала поганий зв'язок, тому редактори не змогли поспілкуватись із нею телефоном. Наступного дня колегам також не вдалось вийти з нею на зв’язок, однак із власних джерел ї стало відомо, що на той час вона перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

«16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. Нині про її місцеперебування нічого невідомо», – додають у «Громадському».

Спочатку медіа намагалося вивільнити журналістку в непублічний спосіб, однак безрезультатно. Тому «Громадське» закликало українську та міжнародну спільноту долучитись до пошуків та звільнення журналістки Вікторії Рощиної.