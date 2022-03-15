П'єр Закревський потрапив під обстріл російських військ під Києвом

Унаслідок ворожих обстрілів загинув оператор телеканалу FoxNews, а також українська журналістка. П'єр Закжевський та Олександра Кувшинова 14 березня потрапили під обстріл російських військ у селі Горенка під Києвом. Про це 15 березня повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. Також поранення отримав кореспондент Бенджамін Холл.

Про загибель П'єра Закжевського повідомив також телеканал FoxNews.

«Машина потрапила під обстріл під Києвом, коли Закжевський працював із кореспондентом Бенджаміном Холлом», – повідомили на сторінці FoxNews.

Олександра Кувшинова супроводжувала знімальну групу.

Посвідчення видане FoxNews Олександрі Кувшиній (фото Інституту масової інформації)

Про поранення кореспондента Бенджаміна Холла 14 березня повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова. Вона розповіла, що він перебуває у реанімації, у нього осколковий перелом обох ніг. Інформації про долю Олександри Кувшинової та П’єра Закжевського не було. 15 березня про зникнення Олександри, яка була разом із іноземними журналістами, повідомила її мама Ірина Мамайсур. Пізніше радник міністра МВС Антон Геращенко написав, що Закжевський та Кувшинова «стали ще одними невинними жертвами агресії Путіна».

24-річна Олександра Кувшинова – журналістка, фотограф. За інформацією на сторінці у Facebook, працювала в компанії «Radioaktive Film», в прес-службі МОЗу, громадській організації «KRAЙ».

П’єр Закжевський – громадянин Ірландії. Працював оператором багато років. Він перебував у гарячих точках, висвітлював війну у Іраку, Сирії та Афганістані. В Україні працював із лютого. Йому було 55 років.

Фото Trey Yingst

Бенджамін Холл – британський журналіст. Був кореспондентом із закордонних справ FoxNews. Працював військовим кореспондентом на Близькому Сході та в Африці, висвітлював війни в Сирії, Іраку, Афганістані.

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили вже трьох журналістів, ще 35 були поранені. Раніше стало відомо, що під Києвом росіяни розстріляли 51-річного журналіста The New York Times, а на Херсонщині зник журналіст Олег Батурин.