Олег Батурин є кореспондентом херсонської газети «Новий день»

У місті Каховка на Херсонщині 12 березня зник місцевий журналіст Олег Батурин. Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на заяву його дружини.

За її словами, приблизно о 16:00 Олегові зателефонував знайомий та запропонував зустрітися біля автостанції, розташованій неподалік будинку журналіста.

«Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся», – розповіла дружина Батурина.

За повідомленням у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових. Нагадаємо, у Каховці їх немає, проте окуповане сусіднє місто Нова Каховка.

Олег Батурин працює журналістом газети «Новий день» (Херсон). Він є керівником громадської організації «Європростір», що спеціалізується на журналістських розслідуваннях про життя на окупованих територіях і корупції в регіонах. Також Олег Батурин входить до Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI).

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