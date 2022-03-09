Росія намагалася реалізувати на Херсонщині «кримський сценарій» окупації, але їх зустріли велелюдні проукраїнські мітинги

Через спротив російській окупації війська держави-агресорки почали затримувати у Херсонській області українських патріотів, які виходять на акції протесту з прапорами України. Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

«Триває чотирнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції. Російський окупант несе втрати в живій сили та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв; забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Як зазначається, Росія продовжує формувати резерви в пунктах постійної дислокації з метою їх подальшого перекидання до визначених районів на території України.

«У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що Росія намагалася реалізувати на Херсонщині «кримський сценарій» окупації – без єдиного пострілу. З цією метою після введення в місто російських військових було організовано проросійський мітинг та завезено «масовку» з території тимчасово окупованого Криму. Влада на всіх рівнях і самі херсонці закликали містян не брати участь у «постановці».

Однак українські патріоти зірвали проросійський мітинг у Херсоні. Люди вийшли з українськими прапорами не побоявшись озброєних російських військових.

4 березня російські окупанти відмовили у «зеленому коридорі», щоб Україна могла передати населенню гуманітарну допомогу. Натомість росіяни привезли кілька вантажівок харчів з собою й демонстративно зупинилися у середмісті Херсона. Мешканці Херсона таку «допомогу» від окупантів не захотіли брати.

Зазначимо, що раніше «Українська правда» з посиланням на британську газету «Financial Times», яка своєю чергою опиралася на дані європейських спецслужб та аналітиків, повідомляла, що російська влада доручила ФСБ підготовку каральних операцій у захоплених українських містах із метою зломити спротив мирного населення.

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