Президент вкотре наголосив на потребі посилити санкції проти Росії, яка анонсувала на 7 березня обстріл України.

Президент України Володимир Зеленський вперше нагородив міста, які котрий день відбивають атаки російських військ званням «Місто-Герой України». Про це президент повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 6 березня.

Почесну відзнаку «Місто-герой України» отримали шість міст.

«І наших героїв, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було. Коли перемогли іншу навалу. Але схожу навалу.Інше вторгнення. Але не менш жорстоке вторгнення. Містами-героями стануть: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха», - зазначив президент України.

Окрім того, Володимир Зеленський нагородив голів облдержадміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад.

Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджуються:

Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.

Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.

Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.

Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.

Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович.

Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

Орденом «За мужність» нагороджуються:

Мер Харкова Терехов Ігор Олександрович.

Мер Миколаєва Сєнкевич Олександр Федорович.

Мер Чернігова Атрошенко Владислав Анатолійович.

Мер Сум Лисенко Олександр Миколайович.

Мер Херсона Колихаєв Ігор Вікторович.

Мер Мелітополя Федоров Іван Сергійович.

Мер Нової Каховки Коваленко Володимир Іванович.

Президент вкотре наголосив на потребі посилити санкції проти Росії, яка анонсувала на 7 березня обстріл України.

«На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території. Наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому ще радянською владою. Побудовані в містах. А зараз вони – посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поряд. Це вбивство. Свідоме вбивство. І я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу. Від жодного західного політика. Реакції на цей анонс. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів: вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання. Жодного слова, ніби західні лідери розчинилися на цей вечір. На цей день. Сподіваюся, що хоча б завтра ви це помітите. Відреагуєте. Щось скажете. Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку. Точно знаємо, як підуть накази за вертикаллю командування. Ми знаємо все», – заявив Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що «зухвалість агресора – це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо».

«Бо там не зрозуміли. Не відчули. Не побачили, що світ дійсно рішучий. Дійсно прагне зупинити цю війну. Ви не сховаєтеся від цієї реальності», – наголосив президент.

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