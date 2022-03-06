Зруйнований російськими ракетами аеропорт у Вінниці

Міністерство оборони Росії, яка здійснює загарбницьку війну на території України, погрожує новими ударами по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

«У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили завдаватимуть високоточною зброєю ураження по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу. Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах», – повідомляють у неділю, 3 березня, РИА Новости з посиланням на російське міноборони.

Міноборони РФ виправдовує свої дії тим, що «співробітників підприємств ОПК України змушують відновлювати пошкоджену українську військову техніку». Окупанти закликають персонал українських заводів ОПК залишити території своїх підприємств.

Нагадаємо, російські окупанти здійснюють авіаудари по мирних українських містах, житлових будинках та цивільних об'єктах, гинуть люди. Так у неділю, 6 березня, близько 14:00 російські окупанти ракетами обстріляли аеропорт у Вінниці (село Гавришівка). Президент Володимир Зеленський вкотре закликав світових лідерів закрити небо над Україною.

«Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною для російських ракет, бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону. Ми – люди. І це ваш гуманітарний обов’язок – захищати людей. Якщо ви цього не зробите. Якщо не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити один висновок – ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це також і відповідальність політиків світу, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди», – наголосив Володимир Зеленський.