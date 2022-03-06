Російські окупанти ракетами обстріляли вінницький аеропорт

У неділю, 6 березня, близько 14:00 російські окупанти ракетами обстріляли аеропорт у Вінниці (село Гавришівка), застосувавши стратегічні бомбардувальники-ракетоносці з акваторії Чорного моря. Президент Володимир Зеленський наголосив, що по Вінниці окупанти випустили вісім ракет, і вкотре закликав світових лідерів закрити небо над Україною.

«У Вінниці рашисти щойно обстріляли аеропорт», – йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у неділю, 6 березня.

Про обстріл повідомив також голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. «Вінничани, в нас недобра новина. Внаслідок ракетного обстрілу в район Гавришівки було попадання у військовий об’єкт. Наразі працюють служби ДСНС», – розповів Сергій Борзов.

Зі слів президента України Володимира Зеленського, внаслідок авіаудару аеропорт у Вінниці зруйновано. «Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет по Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії жодним чином. Ракетний удар – жорсткий, цинічний. Повністю зруйнований аеропорт», – сказав президент. Він вкотре закликав світових лідерів закрити небо над Україною.

«Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною для російських ракет, бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону. Ми – люди. І це ваш гуманітарний обов’язок – захищати людей. Якщо ви цього не зробите. Якщо не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити один висновок – ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це також і відповідальність політиків світу, західних лідерів. Від сьогодні і назавжди», – наголосив Володимир Зеленський.

За даними речника повітряних сил Юрія Ігната, росіяни випустили вісім ракет орієнтовно з Придністров'я. Водночас міністерство оборони Республіки Молдова заперечило запуск ракет, що влучили в аеропорт Вінниці, з придністровської території. Представники Молдови переконані, що запуск здійснений з кораблів РФ у Чорному морі, повідомляє «Європейська правда».

За уточненою інформацією командування повітряних сил ЗСУ, удар по аеропорту Вінниці росіяни завдали з акваторії Чорного моря, застосувавши стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95мс або ж Ту-160. Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км.

За інформацією ДСНС, внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складу з паливно-мастильними матеріалами на площі близько 1 тис. м2 та частково зруйнована адмінбудівля. З-під завалів витягли четверо людей, одна людина загинула.

Аеродром у Винниці – спільного використання, який експлуатують і військові, і цивільні. Злітно-посадкова смуга аеродрому уже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було.

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