Президент наголосив, що російське вторгнення в Україну було сплановане заздалегідь

Свідчення російський військовополонених, які потрапили в полон під час війни Росії проти України, свідчать про заздалегідь сплановане вторгнення та наступні плани ворога. Зокрема, окупанти готуються бомбардувати ще одне українське місто – Одесу.

«Заговорили російські військові, яких взяли в полон наші захисники. Сотні полонених. Серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста, наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення, ми побачили документи, мапи, плани не вчорашнього дня. Це не імпровізація. Це війна. Вони готували це вторгнення саме так – жорстоко, цинічно, завідомо з порушенням правил війни. Тому Харків, тому Чернігів, тому Суми, Маріуполь і багато інших українських міст-героїв побачили чисте звірство. Так було заплановано», – повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у неділю, 6 березня.

Зокрема, Володимир Зеленський озвучив наступні плани російських окупантів щодо нападу на Одесу.

«Вони готуються бомбардувати Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло, щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси. Артилерія проти Одеси. Ракети проти Одеси. Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин», – наголосив президент.

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