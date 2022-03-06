Російські військові, які потрапили в полон на території України

Рана національної безпеки і оборони України (РНБО) створила сайт з даними про російських військовополонених. Сайт «Окупант» в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Як повідомляє у неділю, 6 березня, Головне управління розвідки Міноборони, порталом «Окупант» зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема, родини солдатів або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених.

За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

«В апараті РНБО України наголошують, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція). Зокрема, вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах», – йдеться у повідомленні.

Наразі на сайті «Окупант» є інформація про 245 російських військових, взятих у полон за час війни Росії в Україні. У базі вказані особисті дані полонених росіян, їхні звання, військові частини, а також є посилання на відео їхніх допитів.

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