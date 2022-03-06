Маємо нове місто, яке потрапило від цинічний обстрілів російських військових. По Вінниці сьогодні випустили вісім ворожих ракет та знищили аеропорт. Президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до НАТО – закрийте небо над Україною, не допомагайте ворогу вбивати мирних людей.

Із початку війни росіяни вбили уже 38 дітей. Якщо не зупинити Росію, то кількість жертв зростатиме з кожним днем, адже ворог стріляє по цивільних.

ZAXID.NET коротко розповідає про одинадцятий день війни та підсумовує наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Легше сказати, у яких областях сьогодні було спокійно, ніж назвати ті, де було гаряче. До переліку міст, які потерпають від російської агресії, приєдналась Вінниця. Сьогодні росіяни випустили вісім ракет по місту та знищили аеропорт, є загиблий.

Харків продовжує тримати оборону, хоч і такою дорогою ціною. Обстріли продовжувались, під приціл ворога потрапив, зокрема, інститут із дослідною ядерною установкою та місцева телевежа.

Наші військові продовжують боронити Київ, схід та південь України. Над київським Охматдитом військові збили ворожу ракету, а у Краматорську збити ракету не вдалось. Там обстріляли багатоповерхівки, є поранені та загиблі.

Під час евакуації з Ірпеня і Маріуполя росіяни обстріляли людей, а під Києвом окупанти розстріляли авто з цивільними.

Ворог продовжує нищити наші міста та села з повітря, скидаючи бомби та запускаючи ракети по житловий будинках та інфраструктурі. Президент та посадовці різних рівнів проводжують звертатись до світових лідерів з проханням закрити небо над Україною.

Втрати російських окупантів

Наші захисники сьогодні поповнили колекцію знищеної техніки. Над Харковом збили два російські Су-25. Біля Маріуполя українські військові провели успішну контратаку, було знищено три російські танки, 4 БМП, дві бронемашини «Тигр». Ліквідовано близько 30 російських солдатів, двоє потрапили у полон.

Напередодні українські військові біля Миколаєва розгромили батальонно-тактичну групу росіян. Її особовий склад в більшості становили колишні українські військові, які у 2014 році зрадили Україну і перейшли у Криму на бік РФ.

Мали також незвичного полоненого, його привело кохання. Російський військовий здався в полон на прохання своєї дівчини з України.

Станом на ранок 6 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 11000 військових. Також було знищено:

танків ‒ 285 (+16 за попередню добу);

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 985 (+40);

артилерійських систем – 109 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 50 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 21 (+2);

літаків – 44 (+5);

гелікоптерів – 48 (+8);

автомобільної техніки – 447 (+38);

легких швидкісних катерів – 2 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Під час евакуації з Ірпеня і Маріуполя росіяни обстріляли цивільних, щонайменше троє людей загинули. За даними мера, при обстрілах у Ірпені 6 березня загинули вісім людей, у тому числі родина з двома дітьми. Серед загиблих був і актор, телеведучий та співак Паша Лі.

У Краматорськ влучила уже друга ракета, відомо про поранених та щонайменше одного загиблого. Ще одна людина загинула через обстріл аеропорту у Вінниці.

Росіяни розстріляли автомобіль із волонтерами в Бучі. Троє волонтерів, які довозили продукти місцевим жителям, загинули. Внаслідок обстрілу росіянами аеродрому у Старокостянтинові постраждали троє осіб.

Одна людина загинула, п’ятеро поранено унаслідок нічних обстрілів у Коростені.

За час війни в Україні загинули уже 38 дітей. Олена Зеленська просить західних лідерів закрити небо над Україною, щоб кількість жертв не збільшувалась.

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до кінця 4 березня в Україні унаслідок дій Росії загинув 351 мирний мешканець, 707 – отримали поранення.

Відомо, що з початку війни російські окупанти лише на Харківщині вбили 194 людини, серед них – 126 цивільних, у тому числі – 5 дітей.

Хроніки вторгнення Росії. Одинадцятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET