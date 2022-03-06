Унаслідок авіаудару на околиці міста був зруйнований аеропорт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни випустили вісім ракет по Вінниці. На околиці міста був зруйнований аеропорт. Через черговий обстріл мирного міста президент знову закликав західних лідерів закрити небо над Україною.

«Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої мирної, доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Ракетний удар, жорсткий, цинічний. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, будували наші батьки, покоління українців», – сказав президент у відеозверненні.

Президент України вчергове закликав західних лідерів закрити небо над Україною, щоб росіяни не могли ракетами та бомбами обстрілювати мирних людей.

«Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону, без ракет, без авіабомб. Ми люди і це ваш гуманітарний обов’язок захищати нас, людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок: ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів, від цього дня і назавжди», – додав Зеленський.

Нагадаємо, НАТО відхилило прохання України створити безпольотну зону. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ членів Альянсу.

Додамо, що закриття неба означає, що небо патрулюється військовою авіацією і охороняється системами ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, – збиваються.

Хроніки вторгнення Росії. Одинадцятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET