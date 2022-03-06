СБУ опублікувала відео полоненого, який телефонує своїй дівчині

Росіянин, що вторгся в Україну в складі армії РФ, здався в полон українським військовим на прохання своєї дівчини з України. Про це повідомила СБУ 6 березня.

СБУ опублікувала відео полоненого, який телефонує своїй дівчині, він говорить, що кохає її та розповідає, що здався в полон, як вона просила. Судячи з короткої розмови, дівчина російського військового живе в Бердичеві, що приблизно за 40 км від Житомира.

«Як там у вас, в Бердичеві? Обстрілів немає? Бережи себе і передай привіт батьку», – каже полонений. Чоловік родом з північної Осетії.

СБУ повідомила, що цьому росіянину кохання врятувало життя, адже здатись в полон ЗСУ – це єдина можливість вийти з цієї війни живим.

Станом на ранок 6 березня втрати Росії серед особового складу становлять близько 11 тис. військових.

Нагадаємо, що російські війська масово обстрілюють українські міста, зокрема й Житомир. У ніч на 6 березня ворог обстріляв з повітря Коростень та Овруч. У Коростені було знищено 10 житлових будинків, одна людина загинула, п’ятеро постраждали. У Овручі росіяни зруйнували 15 будинків, постраждалих, на щастя немає.

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