Наслідки авіа ударів росіян по житлових кварталах

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до кінця 4 березня в Україні унаслідок дій Росії загинув 351 мирний мешканець, 707 – отримали поранення. Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини. Усього ідеться про 1058 постраждалих цивільних.

У Донецькій і Луганській областях управління зафіксувало 471 випадок загибелі або поранення: 355 на території, що контролюється Урядом, 116 – на території, що контролюється самопроголошеними «Л/ДНР».

В інших областях України (Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Одеській, Сумській, Запорізькій та Житомирській областях), у місцях, які перебували під контролем Уряду на момент, коли сталися жертви, виявили 587 випадків (265 загиблих та 322 поранених).

За словами уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 4 березня на території, що контролюється урядом загинуло 28 дітей і було поранено 64.

«Більшість втрат серед цивільних спричинена застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні і авіа удари», – ідеться в повідомленні управління Верховного комісара ООН з прав людини, де зазначається також, що реальні втрати можуть бути вищими.

«УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яка контролюється урядом, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження. Це стосується, наприклад, Волновахи, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі чи поранення цивільних осіб», – зазначають в ООН.

Як інформував ZAXID.NET, лише у Харківській області і в Харкові унаслідок обстрілів та авіанальотів загинули 194 людини. Також понад мільйон українців сали біженцями і виїхали за межі України.

Хроніки вторгнення Росії. Одинадцятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET