Наслідки російських обстріліва на Харківщині

У наслідок артобстрілу російськими військами на Харківщині загинуло 194 людини. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«З початку війни російські окупанти вбили на Харківщині 194 людини, серед них – 126 цивільних, у тому числі – 5 дітей... Серед загиблих – 35 військових ЗСУ, 4 поліцейських, 6 нацгвардійців, 4 прикордонники, 4 десантники Харківського національного університету повітряних сил, 1 працівник Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поранено під час обстрілів в області 433 особи, серед них 312 – цивільні.

Своєю чергою, у поліції області повідомили, що з початку вторгнення російських військ затримала 21 зловмисника: затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники і один учасник ДРГ, 2 підозрюваних в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

Зауважимо, що 5 березня російський літак скинув важкі авіаційні бомби на військове містечко у Харкові. Внаслідок цього загинули четверо військовослужбовців, є поранені.

Пожежі гасили 35 рятувальників, однак через постійні обстріли вони не завжди могли продовжувати роботу

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