Російська авіація вщент знищила ціле село під Харковом
Суспільство — АК, 0 0
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Російські війська практично повністю знищили село Яковлівка за десять кілометрів південний захід від околиці Харкова. Внаслідок авіанальотів у селі зручновані чи серйозно пошкоджені усі будинки.
Як повідомляє «Суспільне. Харків», з 45 будинків у селі вщент зруйнований 21, ще 24 – серйозно пошкоджені. За даними місцевої поліції, внаслідок бомбардування російської авіації у селі загили четверо людей, серед них один прикорддонник. Ще 14 цивільних мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни».
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