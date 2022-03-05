Російські війська практично повністю знищили село Яковлівка за десять кілометрів південний захід від околиці Харкова. Внаслідок авіанальотів у селі зручновані чи серйозно пошкоджені усі будинки.

Як повідомляє «Суспільне. Харків», з 45 будинків у селі вщент зруйнований 21, ще 24 – серйозно пошкоджені. За даними місцевої поліції, внаслідок бомбардування російської авіації у селі загили четверо людей, серед них один прикорддонник. Ще 14 цивільних мешканців отримали поранення різного ступеню важкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни».