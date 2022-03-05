Знищити з лиця землі – це не просто слова, а реальна тактика для російської армії. Вони не лише обстрілюють українські міста, вони завдають потужні авіаудари та нищать цілі житлові квартали та села. До прикладу, у селі на Харківщині від таких ударів не вцілів жоден будинок.

Проте їм це так легко не минеться. Українські військові обороняють свою землю, так, наприклад, вони вибили ворога з Миколаєва, та знищили чимало техніки противника. За час вторгнення в Україну росіяни уже втратили техніки на 3 млрд доларів США.

ZAXID.NET стежив за десятим днем війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Продовжуємо підсумовувати наслідки приходу росіян на українські землі. Під прицілом була Харківщина. Тут ворог фактично знищив ціле село. Після бомбардування, яке трапилось напередодні у Яковлівці, не вцілів жоден будинок. Із 45 осель – 21 домівка зруйнована вщент, ще 24 – пошкоджені.

Авіація продовжує бомбардувати й саме місто. У центрі Харкова знищено будівлю спорткомплексу Харківського національного університету ім. Каразіна «Уніфехт».

Вранці 5 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Білій Церкві, росіяни знищили будівлі у приватному секторі, є потерпілі. У Бородянці Київської області росіяни захопили психоневрологічний диспансер. Там перебуває 670 людей, у них закінчуються запаси води і медикаменти.

Бої за місто тривали й у Миколаєві, українські військові вибили з міста окупантів та не дали їм закріпитись.

Неспокійно було й під час евакуацій. Під час запланованої евакуації з Ірпеня до Києва росіяни підірвали залізничну колію. Росіяни також порушили домовленості про «зелений коридор», яким мали виїхати мирні мешканці з Волновахи. Під обстріли російських «градів» вдалось евакуювати лише 400 людей.

Російські загарбники все ще контролюють периметр міста Енергодар у Запорізькій області та знаходяться на АЕС.

Втрати російських окупантів

Біля Волновахи ліквідували терориста так званої «ДНР», а на околицях Чернігова збили ще один ворожий штурмовик.

А біля Миколаєва морпіхи ВМС знищили чотири ворожі вертольоти. Також бійці Нацгвардії знищили російську розвідувальну групу на бронеавтомобілі «Тигр», взяли чотирьох полонених. Фахівці ППО бригади оперативного командування «Північ» знешкодили російський БПЛА, який фіксував інформацію для ворога.

Від початку вторгнення російських військ в Україну ЗСУ знищили військової техніки окупантів на 331,2 млрд рублів (близько 3 млрд доларів США). Молодці!

Станом на ранок 5 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 10000 військових. Також було знищено:

танків ‒ 269 од,

ББМ ‒ 945 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ -50 од,

засоби ППО - 19 од,

літаків – 39 од (уточнюється),

гелікоптерів – 40 од (уточнюється),

автомобільної техніки - 409 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Луганщині росіяни обстріляли мирний мітинг протесту, троє людей отримали поранення. Біля Києва російські загарбники застрелили жінку та її 17-річну дитину, обстрілявши їхнє авто.

Росіяни також здійснили авіаудар по Білій Церкві, вони знищили будівлі у приватному секторі, є потерпілі.