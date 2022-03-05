Троє мирних мешканців отримали поранення

У селищі Новопсков на Луганщині російські військові відкрили вогонь по мирних мешканцях. Люди намагалися зупинити росіян, ті відкрили вогонь по беззбройних людях. Троє отримали поранення, їх госпіталізували.

«Троє постраждалих, всі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів! Їм байдуже, хто навпроти, ворог абсолютно немає здорового глузду і жалю. Бережіть себе», – повідомив у себе на сторінці у Facebook голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Раніше окупанти майже повністю знищили місто Щастя на Луганщині.

Напередодні троє дітей загинули внаслідок обстрілів села біля Києва.

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