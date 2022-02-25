Щастя обстрілюють з часу останнього спровокованого окупантами загострення на Донбасі

Місто Щастя Луганської області знищено на 80%. Його обстріли не вщухають, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, зранку у п’ятницю, 25 лютого, певна кількість мешканців змогли евакуюватися власними силами. Автобуси, які їхали до міста евакуювати мешканців, потрапили під обстріли, які росіяни здійснили з «Градів». Водій одного з таких автобусів отримав травми.

Бої за Щастя тривають впродовж кількох діб. Окупанти обстрілюють його з 17 лютого, однак місто продовжує перебувати під українським контролем. У перший день нової російсько-української війни українські воїни знищили у Щасті 50 загарбників.

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