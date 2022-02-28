Російські військові обстріляли житлові вулиці Харкова

Росіяни обстріляли житлові квартали Харкова з БМ-21 «Град». За інформацією радника МВС Антона Геращенка, внаслідок обстрілів загинули десятки мирних мешканців. Станом на 16:30 є інформація про мінімум 11 загиблих цивільних.

«Десятки загиблих, напевно, сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії!», – написав Антон Геращенко у Telegram.

Відомо, що обстріли відбулися в районі перехрестя вул. Бучми та вул. Гвардійців Широнинців. Біля будинку на вулиці Клочківський після обстрілу жінці відірвало ноги, її забрала швидка.

За словами Геращенка, на вул. Клочковській у Харкові розстріляли легкову машину – усі пасажири загинули.

Наразі точної інформації про кількість загиблих немає. За інформацією Геращенко, на вулицях міста розкидані десятки тіл, ще сотні мирних мешканців постраждали. Зараз медики надають допомогу усім постраждалим.

Відео обстрілів Харкова 28 лютого

Нагадаємо, у Харкові діє комендантська година, яка починається з 16:00, у Харківській області — о 15:00.

Пізніше у Харківській міській раді розповіли, що після обстрілу Харкова до лікарень надійшло 15 військових та 16 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості. Одна цивільна людина померла. Оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а кількість загиблих буде повідомлено пізніше. Усього за останню добу до лікарень доправили 44 поранених, з них — 20 військових. З усіх доправлених померли двоє військових і п'ятеро цивільних.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що один з російських снарядів влучив у кухонне вікно квартири багатоповерхівки. Жінка, яка перебувала вдома, померла в лікарні. За інформацією ДСНС, за останню добу до лікарень Харкова доправлено 44 поранених. З усіх доправлених померли 7 людей.

Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що загалом під час обстрілів у Харкові загинуло 11 мирних жителів і це не остаточна цифра. За його словами, через постійні обстріли у місті на допомогу постраждалим не можуть виїхати рятувальні служби. «Те, що зараз відбувається у Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид Українського народу. Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни. Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле. Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин», – повідомив Синєгубов. Оновлено. Ввечері 28 лютого у Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що унаслідок обстрілу Градами загинули троє дітей. Загалом загинули 9 мирних мешканців, 37 людей зазнали поранень. Зруйновано 87 житлових будинків. Наслідки обстрілу російськими терористами житлових вулиць Харкова

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