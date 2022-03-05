Володимир Жога входив до близького оточення бойовика «Мотороли»

5 березня на Донбасі ліквідували терориста невизнаної республіки «ДНР» 28-річного Володимира Жогу з позивним Воха. Після смерті бойовика «Мотороли» він командував батальйоном «Спарта» на окупованих територіях ОРДЛО. Про це повідомив журналіст Денис Казанський з посиланням на донецькі сепаратистські телеграм-канали.

Брехливі пропагандистські канали повідомили, що Жога загинув біля Волновахи, «забезпечуючи вихід з населеного пункту мирних жителів». Тим часом самі росіяни порушили погоджений на офіційних переговорах між Україною і Росією режим тиші для евакуації мирних мешканців. У Волновасі, де мали створити гуманітарний коридор, почали обстріл з важкого озброєння. Через це евакуацію людей довелось відкласти.

Смерть свого поплічника визнав і ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін, повідомивши, що посмертно присвоїв Володимиру Жозі звання героя «Донецької народної республіки».

Володимир Жога родом зі Слов'янська. З самого початку сепаратистських настроїв на Донбасі був їхнім прихильником, входив до близького оточення бойовика «Мотороли». Українська влада оголосила його у розшук за ст.260 ч.5 ККУ (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, що призвело до загибелі людей). З 2015 року був у базі даних «Миротворець».

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