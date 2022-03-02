Знайдено вбитим проросійського мера з Луганщини Володимира Струка
Перед війною він активно агітував за співпрацю з Росією та ЛНР
Знайдено вбитим голову Кременецької ОТГ, що на Луганщині, Володимира Струка. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. Струк вів проросійську політику, хоча очолював громаду на неокупованій ОРДЛО території.
1 березня його дружина заявила в поліцію, що її чоловіка, Володимира Струка, викрали невідомі в камуфляжній формі. Згодом його знайшли мертвим. Причина смерті, за попередніми висновками, вогнепальне поранення в серце.
За інформацією Depo Donbas, його тіло знайшли в смт Житлівка біля Кремінної. Факт смерті посадовця виданню також підтвердили місцеві поліцейські і працівники СБУ.
«Весь державний апарат України — СБУ, МВС, прокуратура, суди 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все за підтримки з РФ. Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної Володимира Струка судили судом народного трибуналу. Судячи з усього, розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу», — написав Геращенко.
Володимир Струк — колишній депутат Луганської облради, з 2014 року був прибічником ЛНР. На вільній від окупації частині Луганської області обрався головою ОТГ, балотувався у Верховну Раду, активно вів проросійську пропаганду, агітуючи місцевих депутатів до комунікації з РФ та «ЛНР».
Як пише Бабель, Володимир Струк був у Партії Регіонів, мав справи з бандитами, озброював бойовиків «ЛНР».
До слова, СБУ затримала вже двох мерів з Харківщини, які добровільно здали свої міста російській армії.