Володимир Струк агітував громаду і депутатів міста до співпраці з росіянами

Знайдено вбитим голову Кременецької ОТГ, що на Луганщині, Володимира Струка. Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко. Струк вів проросійську політику, хоча очолював громаду на неокупованій ОРДЛО території.

1 березня його дружина заявила в поліцію, що її чоловіка, Володимира Струка, викрали невідомі в камуфляжній формі. Згодом його знайшли мертвим. Причина смерті, за попередніми висновками, вогнепальне поранення в серце.

За інформацією Depo Donbas, його тіло знайшли в смт Житлівка біля Кремінної. Факт смерті посадовця виданню також підтвердили місцеві поліцейські і працівники СБУ.

«Весь державний апарат України — СБУ, МВС, прокуратура, суди 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все за підтримки з РФ. Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної Володимира Струка судили судом народного трибуналу. Судячи з усього, розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу», — написав Геращенко.

Володимир Струк — колишній депутат Луганської облради, з 2014 року був прибічником ЛНР. На вільній від окупації частині Луганської області обрався головою ОТГ, балотувався у Верховну Раду, активно вів проросійську пропаганду, агітуючи місцевих депутатів до комунікації з РФ та «ЛНР».

Як пише Бабель, Володимир Струк був у Партії Регіонів, мав справи з бандитами, озброював бойовиків «ЛНР».

До слова, СБУ затримала вже двох мерів з Харківщини, які добровільно здали свої міста російській армії.