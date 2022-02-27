Геннадій Мацегора вступив в переговори з російським комбатом і добровільно перейшов у підконтрольність російської армії

На міського голову міста Куп'янськ Харківської області Геннадія Мацегору відкрили кримінальне провадження за державну зраду після того, як посадовець вступив в переговори з російськими підрозділами і добровільно перейшов під контроль окупантів. Про це ввечері 27 лютого повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«У той час, коли наші бійці Збройних сил України героїчно відстоюють кордони, голова Куп’янської громади Харківщини ішов на переговори з ворогом. Наслідки таких дій могли бути непоправними. Наша принципова позиція: українські діти підуть лише в українські школи! Ми не віддамо російському ворогу жодної громади Харківщини», — написав Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, 27 лютого Куп’янська окружна прокуратура Харківської області внесла до ЄРДР кримінальне провадження за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 (державна зрада) стосовно Куп’янського міського голови Геннадія Мацегори. Розслідування проводитиме СБУ.

Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора публічно зізнався у добровільній здачі міста ворогу. Він записав відео, в якому пояснив, що боявся атаки російського батальйону.

43-річний Геннадій Мацегора став мером 27-тисячного Куп'янська у 2020 році як член ОПЗЖ, до цього працював заступником міського голови.

P.S. Ввечері 28 лютого Hromadske повідомило, що мера Куп'янська затримали.

Нагадаємо, російські війська вторглися на Харківщину ввечері 26 лютого. Але вже в обід 27 лютого голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що Харків повністю під контролем українських військових, а російські солдати десятками здалися в полон українцям.

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