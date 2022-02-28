Мер міста Південне Олександра Брюханов погодився вести переговори з росіянами

Мера міста Південне Олександра Брюханова затримали за статтею про державну зраду. Також військові затримали заступника мера, начальника місцевого відділу поліції і дільничного інспектора.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, військові провели спецоперацію і затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділу поліції і дільничного інспектора. Їм повідомили про підозру у державній зраді.

«Для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом! Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі», — сказав голова Олег Синєгубов.

За його словами, наступного разу військові будуть розстрілювати державних зрадників на місці.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що його судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу — державна зрада і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Додамо, що це вже другий випадок затримання мера міста на Харківщині за державну зраду. Раніше військові затримали міського голову міста Куп'янськ Геннадія Мацегору.

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