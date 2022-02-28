Мера міста Південне на Харківщині затримали за державну зраду
Військові пообіцяли розстрілювати зрадників на місці
До теми
Мера міста Південне Олександра Брюханова затримали за статтею про державну зраду. Також військові затримали заступника мера, начальника місцевого відділу поліції і дільничного інспектора.
Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, військові провели спецоперацію і затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділу поліції і дільничного інспектора. Їм повідомили про підозру у державній зраді.
«Для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом! Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі», — сказав голова Олег Синєгубов.
За його словами, наступного разу військові будуть розстрілювати державних зрадників на місці.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що його судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу — державна зрада і посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Додамо, що це вже другий випадок затримання мера міста на Харківщині за державну зраду. Раніше військові затримали міського голову міста Куп'янськ Геннадія Мацегору.
Хроніка вторгнення Росії. День п'ятий– у прямій трансляції ZAXID.NET