Арсен Павлов, відомий під позивним «Моторола»

П’яте управління Департаменту контррозвідки СБУ 16 жовтня 2016 року знищило одного з найвідоміших бойовиків Донбасу – Арсена Павлова, на позивний «Моторола». Однак спецоперація могла стати невдалою через одну помилку, розповів відомий український журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, для реалізації плану – підриву ліфта будинку в Донецьку, де жив сепаратист, – зголосилися два добровольці. Один з них – кадровий співробітник зі спецпідготовкою, інший – позаштатний агент.

«Тренування проводилося в Києві, в під'їзді будинку, де був встановлений ліфт аналогічної конструкції. За легендою, диверсанти діяли як бригада ліфтерів, які проводять плановий огляд. Вони повинні були відкрити шахту ліфта і встановити на кабіні міни», – розповів Бутусов.

За кілька днів до вибуху «ремонтники» прийшли до під'їзду, пройшли пункт охорони і встановили бомбу на вентиляційну решітку. Але виявилося, що агенти забули на даху ліфта мобільний телефон. В результаті співробітник СБУ повернувся і усунув «прокол».

«Виявлення телефону до моменту проведення спецоперації могло привести до її провалу. А виявлення телефону навіть після успіху дозволило б росіянам отримати деякі деталі контактів, які їм знати не варто», – написав журналіст.

Працівникам СБУ також було важливо виключити всі ризики для мирних жителів, які проживали в будинку. Саме з цієї причини в ліфті встановили прослуховуючий датчик: коли Павлов зайшов в під'їзд зі своїм охоронцем, агент зателефонував «Моторолі», щоб підтвердити його місцезнаходження. У той момент, коли в ліфті задзвонив телефон, а терорист підняв трубку, пролунав вибух.

«Всі українські диверсанти, які здійснили цю надзвичайно зухвалу спецоперацію, благополучно покинули Донецьк», – додав Бутусов і зазначив, що попри це ФСБ кілька разів рапортував про «їх затримання».

«Мабуть, показання фабрикують для обману російського керівництва і населення окупованих територій, щоб приховати провал ФСБ», – написав Бутусов.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку 16 жовтня 2016 року був убитий один з командирів бойовиків так званої «Донецької народної республіки» Арсен Павлов, відомий під позивним «Моторола».

«Моторола» поповнив когорту польових командирів бойовиків, убитих в 2014-2016 рр.: Павла Дрьомова («Батя») підірвали в грудні 2015 року, Олексія Мозгового розстріляли в травні 2015 року, Євгена Іщенка («Малиш») - в січні 2015 року. У тому самому місяці ліквідували бойовика Олександра Беднова («Бетмен»).