Серед знищеної техніки: 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 ББМ

Від початку вторгнення російських військ на територію України українська армія знищила військової техніки окупантів на 331,2 млрд рублів. Це становить близько 3 млрд доларів США.

«Серед цієї техніки: 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, літаки та гелікоптери разом – 1,1 млрд доларів», – оцінило видання Forbes.

Оцінка втрат є приблизною. Вартість одиниці техніки Forbes брав у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – 4 млн доларів США – за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.

Поки що невідомо, які саме літаки були збиті. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 млн доларів, Су-30 – 33 млн доларів, Су-34 – 36 млн доларів. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Вальковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн доларів.

Генштаб ЗСУ підсумував втрати росіян за 9 днів війни. Зазначимо, що лише за сьогодні Військово-Морські сили збили одразу чотири російські вертольоти та літак біля Миколаєва. Ще два літаки окупантів знищили війська протиповітряної оборони на Одещині.

Джерело Міноборони України (дані уточнюються)

Окрім того, через санкції, які запровадили проти країни-агресора, російська економіка зазнає величезних збитків. Міжнародні компанії та сервіси масово заявляють про зупинку співпраці з Росією. ZAXID.NET публікує перелік найбільших світових компаній, які покинули Росію, який постійно розширюється. Санкції проти агресора також постійно посилюють.

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