Три потужні некеровані бомби, які випустив ворог, не змогли вибухнути

Росія бомбить житлові квартали Чернігова потужною зброєю невибіркової дії – некерованими авіабомбами ФАБ-500, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії – некеровані авіабомби ФАБ-500. Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів. Три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який уранці збили біля Чернігова бійці ППО», – сказано в його повідомленні.

Чаус наголосив, що вже три дні поспіль Росія завдає авіаударів по житлових кварталах міста та соціальних об’єктах.

Додамо, що агресор бомбардує з повітря та обстрілює із землі не лише Чернігів, але й Харків, Маріуполь і Сумську область. Ворог обрав тактику, спрямовану на знищення українських міст. Американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки писали, що Росія бомбардуватиме міста до повного їх підкорення.

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