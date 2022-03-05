Біля Чернігова українські військові збили ворожий літак-штурмовик СУ-34, який авіабомби на житлові квартали. Один пілот загинув, іншого впіймали.

Літак збили вранці 5 березня. «Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик», — повідомили на сторінці Оперативне командування «Північ».

Пілоти катапультувалися. Місцеві мешканці помітили парашут, знайшли шолом, а згодом затримали одного з пілотів.

«Збили черговий російський літак, який обстрілював житлові будинки на Масанах. Пілоти катапультувались. Один 200, один – 300», — написав голова Чернігівської військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Один з пілотів, майор Криволапов К.В., загинув. Він був у базі даних «Миротворця» як учасник бомбардування мирного населення Сирії. Другого пілота збитого російського літака СУ-34, майора Алєксандра Красноярцева, затримали в районі Забарівки.

Збитий літак впав на приватний сектор. Біля нього виявили три фугасно-авіаційні бомби ФАБ-500, які мали скинути на місто. Населення з мікрорайону евакуювали, рятувальники гасять пожежі чотирьох приватних будинків, які спричинили уламки збитого літака.

Військові оприлюднили також відео першого допиту російського пілота. Судячи з його відповідей, він усвідомлював, що бомбардував мирні українські міста і села.

Перший допит російського пілота, після знищення літака над Черніговом. Його напарника було ліквідовано.



Військові питають які цілі він мав атакувати



YouTube: https://t.co/zQ4cqmywDb#Україна pic.twitter.com/z5TE9In5GO — Мілітарний (@mil_in_ua) March 5, 2022

В «Укрпошті» повідомили, що Су-34 над Черніговом збив їхній працівник, мобілізований капітан Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК «Ігла-1».

Як повідомили в Чернігівській ОДА, протягом цілого дня 4 березня та вночі на 5 березня російська авіація систематично бомбила Чернігів, переважно житлові квартали. У місті було 30 пожеж, з них 29 — виникли через обстріли. Протягом доби загинули 17 людей, 13 травмовано.

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