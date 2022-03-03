Ракетного удару завдали у житловий масив, де немає військової чи стратегічної інфраструктури

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Багато будинків пошкоджено: вибиті вікна, пошкоджені стіни, дахи, подекуди знищені навіть перекриття між поверхами. Як повідомили у Чернігівській ОДА, удару завдали близько 12 години.

«Поблизу немає ЖОДНИХ військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок», — написали на сторінці Чернігівської ОДА у Facebook.

Близько 15:00 голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомив, що обстріл Чернігова триває.

«Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Попередньо 9 загиблих та 4 травмованих», — написав він у Telegram.

Нагадаємо, вранці 3 березня у Чернігові російські війська обстріляли нафтобазу у Чернігові. Горить резервуар з понад 4 т пального.

Хроніки вторгнення Росії. День восьмий – у прямій трансляції ZAXID.NET