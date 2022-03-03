Вранці 3 березня російські війська обстріляли нафтобазу у Чернігові. Горить резервуар з понад 4 т пального. Про людські втрати наразі немає інформації.

«Близько 08:10 на вул. Чудінова на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого загорілася резервуарна група загальною ємністю 5 тис. м3 дизельного пального», — повідомили у ДСНС України.

Інформації про жертв та постраждалих наразі немає. Пожежу гасять 25 рятувальників та 5 одиниць техніки.

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