Найбільша дитяча лікарня України розташована у Києві

У Києві над дитячою лікарнею «Охматдит» українська ППО збила російську крилату ракету. Ніхто з дітей не постраждав, повідомила лікарня у Facebook. В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу пошкодження отримав дев'ятий поверх найбільшої в Україні дитячої лікарні.

Діти з батьками та лікарі, які були в приміщенні, не постраждали. Усі перебували в укритті. В лікарні також повідомили, що до них намагаються привезти дітей, які отримали важкі поранення внаслідок бойових дій, але це не вдається.

«Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері. Важкопоранених дітей намагаються довести до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися», – йдеться у повідомленні.

До слова уже 11 днів «Охматдит» продовжує інтенсивно працювати. Попри обстріли та авіаудари російської армії, там рятують важкохворих дітей, проводять діалізи та проводять операції. Операційні і палати лікарі змушені були облаштувати у підвалах.

Додамо, що у п'ятницю, 4 березня, українська система ППО вже збивала крилату ракету російських окупантів над лікарнею. Того дня через загрозу обстрілів росіянами до лікарні не змогли довести двох важкопоранених дітей. Вони померли.

Станом на 6 березня в Україні від росіян загинуло 38 дітей. Ще 71 дитина отримала поранення, повідомила Людмила Денісова, уповноважена ВР з прав людини.

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