Операційні і палати київські лікарі вимушені були облаштувати у підвалах

Найбільша дитяча лікарня України «Охматдит» уже сьомий день продовжує працювати у столиці попри обстріли та авіаудари російської армії. Операційні і палати лікарі змушені були облаштувати у підвалах. Медики рятують не лише важкохворих дітей зі всієї України, а й містян, які отримали поранення під час боїв у столиці.

З перших тижнів життя ці малюки змушені засипати під вибухи і артобстріли у підвалі лікарні

Серед поранених, яких до медзакладу привозять «швидкі», є і діти. Днями «швидка» привезла орієнтовно 7-річного хлопчика з осколковим пораненням шиї, множинними осколковими пошкодженнями м’яких тканин, рваною раною голови та контузію мозку. Він втратив багато крові. Зараз хлопчик у реанімації, без свідомості, на штучній вентиляції легень. Де батьки дитини, наразі невідомо.

Працівники «Охматдиту» виявили на будівлі лікарні мітки ворога, які швидко ліквідували. Лікарі працюють цілодобово, в складних умовах проводять ургентні операції, рятуючи дітей і дорослих. Вони постійно чергують біля тих маленьких пацієнтів, яких неможливо зняти з апаратів життєзабезпечення.

Багатьом дітям залишити лікарню не дозволяє стан здоров'я

Київський «Охматдит» – це ціле містечко, що складається з різних корпусів, в яких працюють фахівці різних напрямків. Але зараз вони вимушені проводити складні операції в укриттях.

«Умови в укриттях занадто сильно залежать від стану підвальних приміщень. У кожного корпусу вони свої. Ніхто з нас не здогадувався, що тут ми розгортатимемо імпровізовані операційні та палати…», – повідомили в лікарні.

У дитячій лікарні з пораненнями рятують дітей і дорослих

Нині у лікарні не лише лікують важкохворих дітей, а вона стала укриттям та тимчасовим домом для мам з дітьми, які застрягли тут під час та після лікування.

«Тут є батьки та діти, яких поклали в лікарню за день до війни. Родини, які втратили звʼязок з рідними. Сьогодні всі вони змушені ночувати на підлозі та матрацах, під звуки вибухів та сирен тривоги», – повідомляють у лікарні.

Лікарня стала тимчасовим домом для дітей і батьків, котрі через постійні обстріли не можуть поїхати додому

Завдяки небайдужим громадянам та волонтерам до лікарні привозять їжу, воду, необхідні речі.