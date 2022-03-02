У вівторок, 1 березня, росіяни, які без будь-яких причин і підстав напали на Україну, вбили у Київській області дитячу лікарку Марину Калабіну, яка везла пораненого племінника для госпіталізації.

«Сьогодні російські терористи забрали життя медика – Марини Калабіної. Лікарки-анестезіологині Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Лікаря від Бога. Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині», – розповів міністр.

Зазначимо, що навала російських загарбників, яка атакувала Україну 24 лютого, за шість днів нападу не змогла захопити жодного великого міста. Міста, які росіяни не можуть взяти під контроль, вони обстрілюють з градів та авіації, і таким чином руйнують цивільну інфраструктуру і хаотично вбивають мирних людей.