Полонені кажуть, що їх викликали на збори, а згодом несподівано відправили на війну

На Донецькому напрямку захисники України взяли в полон групу представників збройних формувань Російської Федерації, які виявилися мешканцями окупованих територій Донбасу. Про це повідомили у прес-центрі штабу Операції Об'єднаних сил.

«Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо», – йдеться в повідомленні.

На відео, що опублікував штаб, полонені кажуть, що їх викликали на збори, а згодом несподівано відправили на війну. За словами чоловіків, вони «не знали, куди й навіщо» вони їдуть.

Окрім того, зазначили в штабі, сьогодні воїни полку «Азов» гідно зустріли кадирівців у степах Донбасу.

«Елітні війська РФ виявились звичайним вантажем «200», яким зараз окупанти масово завалюють Україну», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що відкритий напад Росії на Україну почався після визнання нею терористичних угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив Україні війну, яку назвав «спеціальною операцією на Донбасі». Перед цим в ОРДЛО оголосили «евакуацію» жінок і дітей та почали «мобілізувати» чоловіків до лав терористів.

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