Агресор для продовження наступу змушений проводити мобілізацію для формування резерву

Під час боїв на Чорнобильському напрямку Збройні сили України знищили начальника штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу РФ. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів – мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями. Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування», – повідомив він.

Залужний також поінформував, що сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

«У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника», – наголосив Головнокомандувач.

Нагадаємо, що сьогодні поблизу Бородянки Київської області українські війська розбомбили колону ворожої військової техніки з маркуванням V. Автомобілі, зокрема, перевозили патрони для великокаліберної зброї та харчі з українських магазинів. На військовій техніці з маркуванням V пересуваються так звані «кадирівці».

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