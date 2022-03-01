У зв'язку з поточною пандемією Covid-19 слухання відбудуться у гібридному форматі

Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй проведе публічні слухання у справі «Україна проти Росії» 7 та 8 березня у Палаці миру в Гаазі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу суду.

Слухання будуть присвячені розгляду клопотання про тимчасові заходи, про які подала запит Україна.

У справі «Україна проти Росії» йдеться про твердження про геноцид.

«Маю честь послатися на Прохання про визначення тимчасових заходів, направлених у рамках провадження, порушеного Україною проти Російської Федерації 26 лютого 2022 р. Діючи відповідно до пункту 4 статті 74 Регламенту Суду, цим звертаю увагу Російської Федерації на необхідність діяти у такий спосіб, щоб будь-який наказ Суду дав би змогу запиту про тимчасові заходи привести до відповідного ефекту», – йдеться у зверненні.

У зв'язку з поточною пандемією Covid-19 слухання відбудуться у гібридному форматі

Крім того, Суд повідомляє, що 1 березня голова Міжнародного суду суддя Джоан Е. Доног'ю звернувся з невідкладним зверненням на ім'я міністра закордонних справ Російської Федерації з копією заяви уряду України у справі про твердження про геноцид.

Як інформував ZAXID.NET, раніше прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як «військові злочини» та «злочини проти людства».

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