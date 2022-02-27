Атаки з боку Росії можна кваліфікувати, як воєнні злочини, що порушують міжнародне гуманітарне право. Про це заявляє Amnesty International.

Організація задокументувала три випадки, які призвели до загибелі щонайменше шістьох цивільних осіб і поранень ще щонайменше 12 людей.

Зафіксовані невибіркові напади порушують міжнародне гуманітарне право (закони війни) і можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини.

«Російські військові продемонстрували кричущу зневагу до життя цивільного населення, використавши балістичні ракети та іншу вибухову зброю з широким радіусом дії в густонаселених районах. Деякі з цих нападів можуть бути визнані військовими злочинами. Російський уряд, який неправдиво стверджує, ніби використовує тільки високоточну зброю, має взяти на себе відповідальність за ці дії», – заявила генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар.

Amnesty International закликали російську армію негайно припинити здійснювати невибіркові напади, що порушують закони війни.

В організації наголосили, що продовження застосування балістичних ракет та іншої неточної вибухової зброї, що приводить до загибелі і поранень цивільного населення, не має жодного виправдання.