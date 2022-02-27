Лікарі не могли допустити, аби війна забрала у дівчини шанс на повноцінне життя

Попри війну, лікарі київського «Охматдиту» залишаються у столиці і продовжують рятувати життя дітей. Ні вибухи, ні обстріли їх не зупиняють. У суботу, 26 лютого, трансплантологи провели пересадку кісткового мозку 15-річній дівчині Каті з Волині, повідомили у лікарні.

15-річна Катя приїхала до Києва чотири місяці тому з діагнозом – гостра ліміобластна лейкемія.

Катя і її лікарі-рятівники

За час лікування вона пройшла високодозову хіміотерапію, яка повністю знищила «зламану» імунну систему дівчинки. Лікарям вдалося добитися ремісії у пацієнтки і вони не могли допустити, щоб російське вторгення позбавило дитину шансу на повноцінне життя. Тож вибухи і обстріли, які лунали у столиці у суботу, 26 лютого, не зупинили лікарів і вони провели пацієнтці алогенну трансплантацію кісткового мозку. Донором стовбурових клітин для Каті стала її сестра. Уся родина дівчини зараз перебуває у київському «Охматдиті».

«Ми маємо змогу продовжувати лікувальний процес завдяки нашим військовослужбовцям та добровольцям, які боронять країну від російських загарбників. Безмежно дякуємо та віримо у вас», – кажуть медики і продовжують рятувати життя дітей.