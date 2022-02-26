Лікарі Старобільської багатопрофільної лікарні вимушені приймати пологи у непристосованому підвалі

25 лютого у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчиків. І немовлята, і мами почуваються добре. Про це 26 лютого повідомив у Facebook міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

«Вчора у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчиків. Наші медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і для нових херсонців», – написав мер Херсона Ігор Колихаєв.

25 лютого у підвалі пологового будинку у Старобільську (Луганська область), в умовах, далеких від тих, у яких повинні народжуватися діти, також з' явився на світ хлопчик.

Нагадаємо, 24 лютого обласна влада повідомила, що частину Херсонської області зайняли російські окупанти. Вранці 26 лютого радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 7:00 російські війська не отримали жодної тактичної переваги. У багатьох містах, зокрема у Херсоні, тривають потужні бої.

За даними міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, внаслідок російського вторгення за два дні загинули три дитини, 33 - поранені.