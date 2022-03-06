Харківський фізико-технічний інститут обстріляли з «Градів»

У Харкові росіяни обстріляли з «Градів» Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), де розташована дослідна ядерна установка.

Як повідомили в управлінні СБУ в Харківській області, у неділю, 6 березня, російські військові обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Град» територію Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут (ННЦ ХФТІ).

У інституті розташована дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів», в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.

«Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи», – повідомляють у СБУ.

Слідчими СБУ в Харківській області відкрили кримінальне провадження за статтею ст. 441 ККУ (екоцид).

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