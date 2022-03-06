Вранці 6 березня протиповітряна оборона знищила біля Харкова черговий російський літак – штурмовик Су-25. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Пілота розшукують.

«Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця», – повідомив голова Харківської ОДА.

За його словами, над Харковом постійно літають 5-7 російських штурмовиків та винищувачів, вони періодично обстрілюють мирних мешканців. Також голова Харківщини розповів, що цієї ночі ліквідували 2 ворожі авіаодиниці. Станом на ранок ведуться бої на Кулінічівському, Чугуївському напрямках, критична точка – Ізюм.

Також близько 13:00 речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ще один ворожий літак збили над Чорним морем.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили 88 літаків та вертольотів ворога – 44 літака і 44 гелікоптера. Впродовж 5 березня українські військові затримали трьох пілотів зі збитих російських винищувачів. Одного у Чернігові, які скидав авіабомби на мирне населення, двох розвідників у Миколаєві.

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